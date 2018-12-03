В Кыштыме полицейские задержали серийного воришку

Автор: КР от Сегодня, 11:18 Категория: Происшествия

В Кыштымский городской суд переданы три уголовных дела, фигурантом которых стал один и тот же 19-летний юноша, который нигде не работает. Сначала он украл в магазине одежды на улице Карла Либкнехта две пары брюк общей стоимостью 700 рублей.

– Обычно, если ущерб составляет меньше одной тысячи рублей, это расценивается как мелкое хищение, которое предполагает возбуждение административного дела, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Но в случае повторного совершения такого проступка наступает уголовная ответственность.

Выяснилось, что до того, как пойти на кражу брюк, молодой человек похитил продукты в одном из супермаркетов, за что был арестован на сутки. И теперь ему грозит до одного года лишения свободы.

Но это ещё не всё. Пока полицейские занимались поиском подозреваемого, он в это время совершал две другие кражи. Сначала пытался незаметно вынести из сетевого магазина на улице Ленина две дешёвые бутылки пива объёмом полтора литра каждая.

На месте преступления его застал охранник, однако воришка успел убежать. Следователи расценили его действия как грабёж. А за это, по действующему законодательству, предусмотрено наказание до четырёх лет колонии.

Серийный воришка успел наследить и в микрорайоне Нижнего Кыштыма. В супермаркете на улице Возмездия он похитил элитный коньяк стоимостью 6000 рублей. Преступление было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Отсмотрев запись, сыщики тут же узнали в преступнике подозреваемого и возбудили очередное уголовное дело – на этот раз по факту кражи. А это уже сулит лишение свободы до двух лет.

Молодой человек задержан. Он находится под подпиской о невыезде.