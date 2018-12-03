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В закрытом городе рядом с Кыштымом медведь растерзал местного жителя

Автор: КР от Сегодня, 13:00 Категория: Происшествия

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В результате нападения бурого медведя скончался 41-летний житель Озёрска. Пять лет назад он принёс его, когда тот был ещё медвёжонком, с охоты. Построил даже рядом со своим гаражом вольер для дикого зверя.

 

Как сообщает пресс-служба УМВД по Челябинской области, вчера вечером труп местного жителя, который перестал выходить на связь с родственниками, был обнаружен на территории хозяйственных построек на улице Промышленной.

 

Прибывшие на место полицейские установили, что смертельные ранения мужчине нанёс бурый медведь. В результате принятых мер, представлявших угрозу жизни и здоровью граждан, дикий зверь был обезврежен.

 

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

 

 


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