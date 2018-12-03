В закрытом городе рядом с Кыштымом медведь растерзал местного жителя Автор: КР от Сегодня, 13:00 Категория: Происшествия 0 В результате нападения бурого медведя скончался 41-летний житель Озёрска. Пять лет назад он принёс его, когда тот был ещё медвёжонком, с охоты. Построил даже рядом со своим гаражом вольер для дикого зверя. Как сообщает пресс-служба УМВД по Челябинской области, вчера вечером труп местного жителя, который перестал выходить на связь с родственниками, был обнаружен на территории хозяйственных построек на улице Промышленной. Прибывшие на место полицейские установили, что смертельные ранения мужчине нанёс бурый медведь. В результате принятых мер, представлявших угрозу жизни и здоровью граждан, дикий зверь был обезврежен. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить