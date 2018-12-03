В Кыштыме полицейские задержали наркодилера и его клиента

Автор: КР от Сегодня, 10:55 Категория: Происшествия

Днём рядом с домом на улице Челюскинцев, 61 сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков кыштымской полиции задержали двух молодых людей. Каждому – по 30 лет.

– У одного из них при себе находился свёрток с наркотическим веществом, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Экспертиза показала, что это была марихуана общей массой 0,68 грамма.

Позже был задержан и 40-летний житель нашего города, который продал наркотик молодому человеку. При досмотре у него обнаружен новый товар – марихуана общей массой в пять граммов.

Наркосбытчика ждёт до восьми лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В отношении его клиента составлен протокол об административном правонарушении. За незаконный оборот наркотических средств ему грозит арест до 15 суток.