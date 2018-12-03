В Кыштыме полицейские задержали наркодилера и его клиента Автор: КР от Сегодня, 10:55 Категория: Происшествия 0 Днём рядом с домом на улице Челюскинцев, 61 сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков кыштымской полиции задержали двух молодых людей. Каждому – по 30 лет. – У одного из них при себе находился свёрток с наркотическим веществом, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Экспертиза показала, что это была марихуана общей массой 0,68 грамма. Позже был задержан и 40-летний житель нашего города, который продал наркотик молодому человеку. При досмотре у него обнаружен новый товар – марихуана общей массой в пять граммов. Наркосбытчика ждёт до восьми лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В отношении его клиента составлен протокол об административном правонарушении. За незаконный оборот наркотических средств ему грозит арест до 15 суток. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить