В Кыштыме на почве ревности разыгралась драма Автор: КР от Сегодня, 11:59 Категория: Происшествия 0 Ножевым ранением закончилась сцена ревности в доме на улице Челюскинцев. В компании троих мужчин оказалась одна женщина. Она и стала причиной ссоры между приятелями. В ходе конфликта 32-летний житель Кыштыма не захотел продолжать с одним из соперников сугубо мужской разговор и накинулся на него с ножом. Раненому мужчине пришлось спасаться бегством. Выбежав из квартиры, он добрался до ближайшего магазина, где продавец вызвала полицию и скорую. У 30-летнего пострадавшего диагностированы ранения грудной клетки и брюшной полости с повреждением внутренних органов. – Нападавший арестован. Возбуждено дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Оба участника конфликта нигде не работают. Пострадавший сейчас находится на амбулаторном лечении. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить