В Кыштыме на почве ревности разыгралась драма

Автор: КР от Сегодня, 11:59 Категория: Происшествия

Ножевым ранением закончилась сцена ревности в доме на улице Челюскинцев. В компании троих мужчин оказалась одна женщина. Она и стала причиной ссоры между приятелями.

В ходе конфликта 32-летний житель Кыштыма не захотел продолжать с одним из соперников сугубо мужской разговор и накинулся на него с ножом. Раненому мужчине пришлось спасаться бегством. Выбежав из квартиры, он добрался до ближайшего магазина, где продавец вызвала полицию и скорую.

У 30-летнего пострадавшего диагностированы ранения грудной клетки и брюшной полости с повреждением внутренних органов.

– Нападавший арестован. Возбуждено дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Оба участника конфликта нигде не работают. Пострадавший сейчас находится на амбулаторном лечении.