Пенсионерка из Кыштыма пойдёт под суд за убийство сожителя дочери

Автор: КР от Вчера, 14:07 Категория: Происшествия

Прокуратура города Кыштыма направила в Кыштымский городской суд уголовное дело, фигурантом которого стала 68-летняя жительница нашего города. В июне этого года она вмешалась в ссору своей дочери и её сожителя.

– Обвиняемая нанесла мужчине несколько ударов ножом в область шеи, – пояснил сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – Он скончался в Кыштымской центральной городской больнице.

Известно, что мужчина характеризовался отрицательно: нигде не работал и злоупотреблял алкоголем.

Что касается пенсионерки, ранее она привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений. Орудием преступления тогда также стал нож.

Установлено, что в момент совершения недавнего преступления женщина не находилась в состоянии аффекта. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. За убийство ей грозит лишения свободы от шести до 15 лет.