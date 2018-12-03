Пенсионерка из Кыштыма пойдёт под суд за убийство сожителя дочери Автор: КР от Вчера, 14:07 Категория: Происшествия 0 Прокуратура города Кыштыма направила в Кыштымский городской суд уголовное дело, фигурантом которого стала 68-летняя жительница нашего города. В июне этого года она вмешалась в ссору своей дочери и её сожителя. – Обвиняемая нанесла мужчине несколько ударов ножом в область шеи, – пояснил сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – Он скончался в Кыштымской центральной городской больнице. Известно, что мужчина характеризовался отрицательно: нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Что касается пенсионерки, ранее она привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений. Орудием преступления тогда также стал нож. Установлено, что в момент совершения недавнего преступления женщина не находилась в состоянии аффекта. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. За убийство ей грозит лишения свободы от шести до 15 лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить