В соседнем с Кыштымом городе из окна высотки выпала пятиклассница, которая верила в собственное бессмертие Автор: КР от Сегодня, 10:03 Категория: Происшествия 0 Трагедия произошла в Озёрске вечером в среду на улице Карла Маркса. Пятиклассница погибла, выпав из окна квартиры на 11 этаже. Тело девочки обнаружила её мама. Перед смертью пятиклассница разложила по дому записки, в которых просила маму переходить из одной комнаты в другую. В социальной сети ВКонтакте в группе «Подслушано Озёрск» подруга школьницы упомянула, что накануне девочка сильно повздорила с мамой. Там же другие её одноклассницы рассказали, что она играла в какую-то компьютерную игру и верила в бессмертие. На её странице в социальной сети выложена фотография Момо – это демонический персонаж из интернета, который часто связывают с известной игрой «Синий кит». Следственный комитет проводит проверку. Рассматриваются несколько версий происшествия. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить