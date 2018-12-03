В соседнем с Кыштымом городе из окна высотки выпала пятиклассница, которая верила в собственное бессмертие

Автор: КР от Сегодня, 10:03 Категория: Происшествия

Трагедия произошла в Озёрске вечером в среду на улице Карла Маркса. Пятиклассница погибла, выпав из окна квартиры на 11 этаже.

Тело девочки обнаружила её мама. Перед смертью пятиклассница разложила по дому записки, в которых просила маму переходить из одной комнаты в другую.

В социальной сети ВКонтакте в группе «Подслушано Озёрск» подруга школьницы упомянула, что накануне девочка сильно повздорила с мамой. Там же другие её одноклассницы рассказали, что она играла в какую-то компьютерную игру и верила в бессмертие.

На её странице в социальной сети выложена фотография Момо – это демонический персонаж из интернета, который часто связывают с известной игрой «Синий кит».

Следственный комитет проводит проверку. Рассматриваются несколько версий происшествия.