» » В соседнем с Кыштымом городе из окна высотки выпала пятиклассница, которая верила в собственное бессмертие

В соседнем с Кыштымом городе из окна высотки выпала пятиклассница, которая верила в собственное бессмертие

Автор: КР от Сегодня, 10:03 Категория: Происшествия

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Трагедия произошла в Озёрске вечером в среду на улице Карла Маркса. Пятиклассница погибла, выпав из окна квартиры на 11 этаже.

 

Тело девочки обнаружила её мама. Перед смертью пятиклассница разложила по дому записки, в которых просила маму переходить из одной комнаты в другую.  

 

В социальной сети ВКонтакте в группе «Подслушано Озёрск» подруга школьницы упомянула, что накануне девочка сильно повздорила с мамой. Там же другие её одноклассницы рассказали, что она играла в какую-то компьютерную игру и верила в бессмертие.

 

На её странице в социальной сети выложена фотография Момо – это демонический персонаж из интернета, который часто связывают с известной игрой «Синий кит».

 

Следственный комитет проводит проверку. Рассматриваются несколько версий происшествия.


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