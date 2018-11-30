В страшной аварии в Каслинском районе погиб криминальный авторитет

Автор: КР от Вчера, 20:48 Категория: Происшествия

Фото с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области

Как сообщает сайт Znak.com, одним из пятерых погибших в ДТП на автодороге «Челябинск – Екатеринбург» стал криминальный авторитет Степан Милованов, известный как Стёпа. Ему было 58 лет.

В автомобиле «Лендровер» вместе с ним находились его 56-летний приятель и двое сыновей, 21 и 31 лет. По данным Znak.com, они ехали в Екатеринбург на встречу с друзьями и партнёрами.

Милованов ранее неоднократно судим, в том числе за вымогательство, разбои, избиение до смерти. Ему принадлежит 51% долей в ООО «Статус».

Фото с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области

В 90-е годы Степан Милованов пользовался большим авторитетом в криминальных кругах. По некоторым данным, тогда же он познакомился с будущим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Погибшего связывают с заказными убийствами предпринимателей.

Фото с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области

Напомним, вчера вечером в Каслинском районе столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. Водитель фуры «Вольво» с прицепом выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с «Лендровером», манипулятором «Тата» и автомобилем «Газель». Погибли пять человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ – «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц». Его расследованием занимается Главное следственное управление регионального Главка.

Водитель «Вольво», 23-летний гражданин Казахстана, задержан. Завтра следователи планируют предъявить ему обвинение. Подготавливается ходатайство в Каслинский городской суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.