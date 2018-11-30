В страшной аварии в Каслинском районе погиб криминальный авторитет Автор: КР от Вчера, 20:48 Категория: Происшествия +1 Фото с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области Как сообщает сайт Znak.com, одним из пятерых погибших в ДТП на автодороге «Челябинск – Екатеринбург» стал криминальный авторитет Степан Милованов, известный как Стёпа. Ему было 58 лет. В автомобиле «Лендровер» вместе с ним находились его 56-летний приятель и двое сыновей, 21 и 31 лет. По данным Znak.com, они ехали в Екатеринбург на встречу с друзьями и партнёрами. Милованов ранее неоднократно судим, в том числе за вымогательство, разбои, избиение до смерти. Ему принадлежит 51% долей в ООО «Статус». Фото с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области В 90-е годы Степан Милованов пользовался большим авторитетом в криминальных кругах. По некоторым данным, тогда же он познакомился с будущим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Погибшего связывают с заказными убийствами предпринимателей. Фото с сайта Главного управления МВД России по Челябинской области Напомним, вчера вечером в Каслинском районе столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. Водитель фуры «Вольво» с прицепом выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с «Лендровером», манипулятором «Тата» и автомобилем «Газель». Погибли пять человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ – «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц». Его расследованием занимается Главное следственное управление регионального Главка. Водитель «Вольво», 23-летний гражданин Казахстана, задержан. Завтра следователи планируют предъявить ему обвинение. Подготавливается ходатайство в Каслинский городской суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить