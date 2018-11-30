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Спасатели из Кыштыма достали заледеневшего рыбака

Автор: КР от Вчера, 10:32 Категория: Происшествия

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Житель Верхнего Уфалея 1953 года рождения отправился порыбачить на Долгобродское водохранилище. В каком именно месте он будет ловить рыбу, никто из близких не знал.

 

Сообщение от других рыбаков об обнаружении торчащих сапог в  водоёме местный отдел полиции получил ближе к обеду. Позже они пояснили стражам порядка, что накануне сами провалились под лёд в этом же месте, поэтому чтобы не рисковать, в этот день решили осмотреть его через бинокль.

 

Полиция нашла автомобиль рыбака. Затем подъехали Кыштымские спасатели.

 

– Было обнаружено тело мужчины, который провалился под лёд, – сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – В этом месте сильные подводные течения, которые и размыли лёд. Провалившись, он попытался выбраться, но ему это не удалось. Снаружи торчали лишь его сапоги. Самого его пришлось отдалбливать из льда.


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