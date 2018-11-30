Спасатели из Кыштыма достали заледеневшего рыбака Автор: КР от Вчера, 10:32 Категория: Происшествия 0 Житель Верхнего Уфалея 1953 года рождения отправился порыбачить на Долгобродское водохранилище. В каком именно месте он будет ловить рыбу, никто из близких не знал. Сообщение от других рыбаков об обнаружении торчащих сапог в водоёме местный отдел полиции получил ближе к обеду. Позже они пояснили стражам порядка, что накануне сами провалились под лёд в этом же месте, поэтому чтобы не рисковать, в этот день решили осмотреть его через бинокль. Полиция нашла автомобиль рыбака. Затем подъехали Кыштымские спасатели. – Было обнаружено тело мужчины, который провалился под лёд, – сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – В этом месте сильные подводные течения, которые и размыли лёд. Провалившись, он попытался выбраться, но ему это не удалось. Снаружи торчали лишь его сапоги. Самого его пришлось отдалбливать из льда. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить