Спасатели из Кыштыма достали заледеневшего рыбака

Автор: КР от Вчера, 10:32 Категория: Происшествия

Житель Верхнего Уфалея 1953 года рождения отправился порыбачить на Долгобродское водохранилище. В каком именно месте он будет ловить рыбу, никто из близких не знал.

Сообщение от других рыбаков об обнаружении торчащих сапог в водоёме местный отдел полиции получил ближе к обеду. Позже они пояснили стражам порядка, что накануне сами провалились под лёд в этом же месте, поэтому чтобы не рисковать, в этот день решили осмотреть его через бинокль.

Полиция нашла автомобиль рыбака. Затем подъехали Кыштымские спасатели.

– Было обнаружено тело мужчины, который провалился под лёд, – сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – В этом месте сильные подводные течения, которые и размыли лёд. Провалившись, он попытался выбраться, но ему это не удалось. Снаружи торчали лишь его сапоги. Самого его пришлось отдалбливать из льда.