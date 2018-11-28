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Житель Кыштыма пытался запустить на территорию колонии стрелу с наркотиком

Автор: КР от 28-11-2018, 14:28 Категория: Происшествия

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Сотрудники полиции и ФСБ пресекли попытку местного жителя перекинуть знакомому, отбывающему наказание в исправительной колонии № 10, марихуану. Мужчина примотал пакетик с этим растительным наркотиком к стреле и хотел запустить её с помощью арбалета.

 

Запрещённое вещество, как и орудие преступления, у него изъяли. Экспертиза показала, что в полимерном пакетике было 16,5 грамма марихуаны – это расценивается как значительный размер.

 

– За незаконный оборот наркотиков обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Он заключён под стражу в изолятор временного содержания.

 

Второе уголовное дело возбуждено в отношении заключённого, которому предназначалась «посылка». Теперь его тюремный срок может быть продлён на три года.

 

Материалы обоих уголовных дел уже переданы в Кыштымский городской суд.   


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