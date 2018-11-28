Житель Кыштыма пытался запустить на территорию колонии стрелу с наркотиком Автор: КР от 28-11-2018, 14:28 Категория: Происшествия 0 Сотрудники полиции и ФСБ пресекли попытку местного жителя перекинуть знакомому, отбывающему наказание в исправительной колонии № 10, марихуану. Мужчина примотал пакетик с этим растительным наркотиком к стреле и хотел запустить её с помощью арбалета. Запрещённое вещество, как и орудие преступления, у него изъяли. Экспертиза показала, что в полимерном пакетике было 16,5 грамма марихуаны – это расценивается как значительный размер. – За незаконный оборот наркотиков обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Он заключён под стражу в изолятор временного содержания. Второе уголовное дело возбуждено в отношении заключённого, которому предназначалась «посылка». Теперь его тюремный срок может быть продлён на три года. Материалы обоих уголовных дел уже переданы в Кыштымский городской суд. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить