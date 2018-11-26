В посёлке под Кыштымом мужчина ударил ножом своего сына Автор: КР от 26-11-2018, 11:50 Категория: Происшествия 0 Вчера днём на автобусной остановке в посёлке Северный прохожая заметила мужчину с ножевым ранением. Она сообщила об этом в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что ранение в живот 33-летнему пострадавшему нанёс его отец. При распитии спиртного у них случился конфликт. Во время нападения сын пытался защититься рукой. В результате этого была травмирована ещё и правая кисть. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. Ножевые ранения оказались неглубокими. Пострадавший мужчина находится на амбулаторном лечении. Он нигде не работает. Именно это стало одной из причин семейного конфликта. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить