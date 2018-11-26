» » В посёлке под Кыштымом мужчина ударил ножом своего сына

В посёлке под Кыштымом мужчина ударил ножом своего сына

Автор: КР от 26-11-2018, 11:50 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

Вчера днём на автобусной остановке в посёлке Северный прохожая заметила мужчину с ножевым ранением. Она сообщила об этом в полицию.

 

На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что ранение в живот 33-летнему пострадавшему нанёс его отец. При распитии спиртного у них случился конфликт.

 

Во время нападения сын пытался защититься рукой. В результате этого была травмирована ещё и правая кисть.

 

– Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова.

 

Ножевые ранения оказались неглубокими. Пострадавший мужчина находится на амбулаторном лечении. Он нигде не работает. Именно это стало одной из причин семейного конфликта.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter