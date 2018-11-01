В Кыштыме произошли одна кровавая разборка за другой Автор: КР от Сегодня, 16:28 Категория: Происшествия -1 Вчера вечером в одном из домов нашего города поссорились разгорячённые алкоголем сожители. Мужчина 1966 года рождения решил поставить точку в споре с помощью ножа. Он порезал женщине кисть руки, но та от госпитализации отказалась. В это время в другом микрорайоне Кыштыма вечер за распитием спиртного коротали двое 30-летних мужчин и одна женщина. Изрядно подвыпив, один из приятелей приревновал свою даму к другому. В результате Отелло вонзил своему противнику нож в область живота. Пострадавший доставлен в Кыштымскую центральную городскую больницу. – Оба подозреваемых допрошены, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Напомним, две недели назад житель нашего города напал на продавца магазина «Фарт» в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Женщина поступила в горбольницу со множественными ножевыми ранениями. Расследование уголовного дела продолжается. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить