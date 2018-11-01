В Кыштыме произошли одна кровавая разборка за другой

Автор: КР от Сегодня, 16:28 Категория: Происшествия

Вчера вечером в одном из домов нашего города поссорились разгорячённые алкоголем сожители. Мужчина 1966 года рождения решил поставить точку в споре с помощью ножа. Он порезал женщине кисть руки, но та от госпитализации отказалась.

В это время в другом микрорайоне Кыштыма вечер за распитием спиртного коротали двое 30-летних мужчин и одна женщина. Изрядно подвыпив, один из приятелей приревновал свою даму к другому.

В результате Отелло вонзил своему противнику нож в область живота. Пострадавший доставлен в Кыштымскую центральную городскую больницу.

– Оба подозреваемых допрошены, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Напомним, две недели назад житель нашего города напал на продавца магазина «Фарт» в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Женщина поступила в горбольницу со множественными ножевыми ранениями. Расследование уголовного дела продолжается.