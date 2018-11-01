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В Кыштыме суд вынес приговор по делу, когда мужчина обворовал своего приятеля

Автор: КР от Вчера, 15:20 Категория: Происшествия

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Как сообщалось на нашем сайте, в сентябре в одном из домов микрорайона Коноплянки после очередной выпитой рюмки хозяин жилища уснул. Его нетрезвый гость не преминул воспользоваться случаем и похитил оргтехнику.

 

Он украл по паре мониторов, системных блоков, клавиатуры, наушников, а также усилитель для сабвуфера и сам сабвуфер. Общая стоимость украденного – 79 200 рублей. Такой ущерб расценивается как значительный.

 

Обвиняемый активно содействовал следствию – вернул своему приятелю всё похищенное. Следователям признался, что пошёл на кражу, потому что был в состоянии алкогольного опьянения.

 

Кыштымский городской суд рассматривал дело в особом порядке. Потерпевший не настаивал на суровом наказании, да и сам подсудимый признал свою вину. Однако было учтено, что он уже был привлечён к уголовной ответственности за угрозу убийством. Тогда он отделался сотней часов обязательных работ.

 

За очередное преступление мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года условно.


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