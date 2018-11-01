В Кыштыме суд вынес приговор по делу, когда мужчина обворовал своего приятеля Автор: КР от Вчера, 15:20 Категория: Происшествия 0 Как сообщалось на нашем сайте, в сентябре в одном из домов микрорайона Коноплянки после очередной выпитой рюмки хозяин жилища уснул. Его нетрезвый гость не преминул воспользоваться случаем и похитил оргтехнику. Он украл по паре мониторов, системных блоков, клавиатуры, наушников, а также усилитель для сабвуфера и сам сабвуфер. Общая стоимость украденного – 79 200 рублей. Такой ущерб расценивается как значительный. Обвиняемый активно содействовал следствию – вернул своему приятелю всё похищенное. Следователям признался, что пошёл на кражу, потому что был в состоянии алкогольного опьянения. Кыштымский городской суд рассматривал дело в особом порядке. Потерпевший не настаивал на суровом наказании, да и сам подсудимый признал свою вину. Однако было учтено, что он уже был привлечён к уголовной ответственности за угрозу убийством. Тогда он отделался сотней часов обязательных работ. За очередное преступление мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года условно. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить