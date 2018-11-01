В Кыштыме пожары произошли один за одним Автор: КР от Сегодня, 10:45 Категория: Происшествия 0 Вчера около половины шестого вечера первый вызов огнеборцам пожарной части № 38 поступил с улицы Степана Разина. Из окон одного из бревенчатых домов валил дым. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание – огонь повредил только один квадратный метр пола. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. В доме проживает пожилой человек, у него проблемы с психикой. Из задымлённого помещения его вывела родственница, проживающая неподалёку. – Но сразу же с этого адреса наши бойцы поехали на улицу Швейкина, где в одном из домов горели надворные постройки, – сообщил сайту «КР» начальник 38-й пожарной части Андрей Раскостов. – Вместе с ними возгорание ликвидировали пожарные из 117-й части. Оказалось, что жильцы дома высыпали неостывшую золу на перекрытие одной из надворных построек. Как результат – полностью сгорели не только они, но и баня и навес. Сложность этого пожара, по словам огнеборцев, заключалась в том, что огонь перекинулся на дровяник, сено и уголь. Благодаря грамотным действиям пожарных дом удалось отстоять. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить