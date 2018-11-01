В Кыштыме пожары произошли один за одним

Автор: КР от Сегодня, 10:45 Категория: Происшествия

Вчера около половины шестого вечера первый вызов огнеборцам пожарной части № 38 поступил с улицы Степана Разина. Из окон одного из бревенчатых домов валил дым. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание – огонь повредил только один квадратный метр пола.

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. В доме проживает пожилой человек, у него проблемы с психикой. Из задымлённого помещения его вывела родственница, проживающая неподалёку.

– Но сразу же с этого адреса наши бойцы поехали на улицу Швейкина, где в одном из домов горели надворные постройки, – сообщил сайту «КР» начальник 38-й пожарной части Андрей Раскостов. – Вместе с ними возгорание ликвидировали пожарные из 117-й части.

Оказалось, что жильцы дома высыпали неостывшую золу на перекрытие одной из надворных построек. Как результат – полностью сгорели не только они, но и баня и навес.

Сложность этого пожара, по словам огнеборцев, заключалась в том, что огонь перекинулся на дровяник, сено и уголь. Благодаря грамотным действиям пожарных дом удалось отстоять.