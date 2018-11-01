У следователей Кыштыма есть видеозапись, на которую попал возможный убийца жительницы Слюдорудника

Автор: КР от Сегодня, 11:12 Категория: Происшествия

В ночь с 28 на 29 октября в одном из домов на улице Родниковой в этом посёлке произошёл пожар. Во время ликвидации пламени огнеборцы обнаружили труп женщины. На место выехали работники следственного отдела по городу Кыштыму.

– У жительницы Слюдорудника 1960 года рождения были выявлены признаки насильственной смерти, – сообщил сайту «КР» следователь Александр Снедков. – Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 Уголовного кодекса РФ – «Убийство».

По предварительной версии, злоумышленник мог поджечь дом своей жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Подозреваемого разыскивают оперативные сотрудники кыштымской полиции.

Все, кому известна какая-либо информация о месте нахождения подозреваемого, могут сообщить её в следственный отдел по городу Кыштыму по телефону 8 (35151) 4-41-60 или в дежурную часть отдела полиции – 8 (35151) 4-46-61.