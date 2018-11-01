У следователей Кыштыма есть видеозапись, на которую попал возможный убийца жительницы Слюдорудника Автор: КР от Сегодня, 11:12 Категория: Происшествия 0 В ночь с 28 на 29 октября в одном из домов на улице Родниковой в этом посёлке произошёл пожар. Во время ликвидации пламени огнеборцы обнаружили труп женщины. На место выехали работники следственного отдела по городу Кыштыму. – У жительницы Слюдорудника 1960 года рождения были выявлены признаки насильственной смерти, – сообщил сайту «КР» следователь Александр Снедков. – Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 Уголовного кодекса РФ – «Убийство». По предварительной версии, злоумышленник мог поджечь дом своей жертвы, чтобы скрыть следы преступления. Подозреваемого разыскивают оперативные сотрудники кыштымской полиции. Все, кому известна какая-либо информация о месте нахождения подозреваемого, могут сообщить её в следственный отдел по городу Кыштыму по телефону 8 (35151) 4-41-60 или в дежурную часть отдела полиции – 8 (35151) 4-46-61. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить