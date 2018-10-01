В Кыштыме подросток попал в больницу после неудачного прыжка на велосипеде

Автор: КР от Вчера, 17:03 Категория: Происшествия

Менее часа назад в травматологическое отделение Кыштымской городской больницы поступил 15-летний пациент. Скорая помощь доставила его из района перевалочной базы.

– Там в овраге из досок сооружены самодельные трамплины, на которых кувыркаются велосипедисты, – сообщили сайту «КР» в медучреждении. – Один из них упал с высоты около трёх метров.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины на лице.

Корреспондент сайта «КР» выехал на место происшествия. В районе дома № 15 на улице Перевалочная база действительно расположена площадка с тремя трамплинами разной высоты. На земле – следы от велосипедных шин.

– Я катаюсь здесь недавно на специальном велосипеде для трюков – на нём нет тормозов, – сказал сайту «КР» ученик четвёртой школы – Ничего опасного в этом не вижу.

Мужчина, проживающий в одном из соседних домов, рассказал, что школьники катаются на этом месте уже года четыре. Он одобряет их увлечение, добавляя, что заняться им всё равно больше нечем – спортивные секции находятся далеко от этого района.