В Кыштыме подросток попал в больницу после неудачного прыжка на велосипеде Автор: КР от Вчера, 17:03 Категория: Происшествия 0 Менее часа назад в травматологическое отделение Кыштымской городской больницы поступил 15-летний пациент. Скорая помощь доставила его из района перевалочной базы. – Там в овраге из досок сооружены самодельные трамплины, на которых кувыркаются велосипедисты, – сообщили сайту «КР» в медучреждении. – Один из них упал с высоты около трёх метров. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины на лице. Корреспондент сайта «КР» выехал на место происшествия. В районе дома № 15 на улице Перевалочная база действительно расположена площадка с тремя трамплинами разной высоты. На земле – следы от велосипедных шин. – Я катаюсь здесь недавно на специальном велосипеде для трюков – на нём нет тормозов, – сказал сайту «КР» ученик четвёртой школы – Ничего опасного в этом не вижу. Мужчина, проживающий в одном из соседних домов, рассказал, что школьники катаются на этом месте уже года четыре. Он одобряет их увлечение, добавляя, что заняться им всё равно больше нечем – спортивные секции находятся далеко от этого района. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить