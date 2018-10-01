Жительница Кыштыма в один день дважды обокрала тот же самый магазин

Автор: КР от Сегодня, 14:57 Категория: Происшествия

Около полудня злоумышленница зашла в одну из торговых точек нашего города. Она сложила в чёрный пакет три упаковки свиной лопатки общим весом почти в два с половиной килограмма стоимостью 779 рублей 97 копеек. Но на кассе расплатилась только за майонез. Позже она пояснила полицейским, что торопилась, поэтому и не выложила весь товар.

Спустя какое-то время работник магазина обнаружил пропажу и решил отсмотреть записи с камер видеонаблюдения. Каково же было его удивление, когда он увидел, что та же самая женщина, что запечатлена на видеозаписи, снова вошла в торговый зал, но уже вечером. В её руках снова был пакет чёрного цвета. На кассе она вновь отдала деньги за товар, который лежал в корзине.

Однако скрыться злоумышленница не успела – её задержали и потребовали показать содержимое пакета. В нём были семь банок пива, фисташки, сухарики и чипсы. В итоге разоблачённой женщине пришлось расплатиться и за этот товар, и за похищенное мясо.

Мировой судья судебного участка № 1 города Кыштыма наказал её за мелкое хищение штрафом в 2500 рублей. Обвиняемая не согласилась с постановлением и подала жалобу в Кыштымский городской суд, но безрезультатно. Решение Кыштымского городского суда вступило в законную силу.