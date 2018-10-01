Жительница Кыштыма в один день дважды обокрала тот же самый магазин Автор: КР от Сегодня, 14:57 Категория: Происшествия 0 Около полудня злоумышленница зашла в одну из торговых точек нашего города. Она сложила в чёрный пакет три упаковки свиной лопатки общим весом почти в два с половиной килограмма стоимостью 779 рублей 97 копеек. Но на кассе расплатилась только за майонез. Позже она пояснила полицейским, что торопилась, поэтому и не выложила весь товар. Спустя какое-то время работник магазина обнаружил пропажу и решил отсмотреть записи с камер видеонаблюдения. Каково же было его удивление, когда он увидел, что та же самая женщина, что запечатлена на видеозаписи, снова вошла в торговый зал, но уже вечером. В её руках снова был пакет чёрного цвета. На кассе она вновь отдала деньги за товар, который лежал в корзине. Однако скрыться злоумышленница не успела – её задержали и потребовали показать содержимое пакета. В нём были семь банок пива, фисташки, сухарики и чипсы. В итоге разоблачённой женщине пришлось расплатиться и за этот товар, и за похищенное мясо. Мировой судья судебного участка № 1 города Кыштыма наказал её за мелкое хищение штрафом в 2500 рублей. Обвиняемая не согласилась с постановлением и подала жалобу в Кыштымский городской суд, но безрезультатно. Решение Кыштымского городского суда вступило в законную силу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить