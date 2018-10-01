В Кыштыме охотники за металлоломом обчистили садовый участок Автор: КР от Вчера, 17:28 Категория: Происшествия 0 На один из участков в садоводческом товариществе «Уралец-2» проникли неизвестные. Злоумышленники вынесли оттуда всё, что было сделано из металла. – В частности, они похитили забор, ворота высотой около полутора метров, дверь в теплицу, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Из сарая прихватили два молотка, кувалду и шесть вёдер. По всей видимости, воры приехали к этому участку на легковом автомобиле с прицепом или на грузовой машине – они увезли даже габаритный столярный стол. Потерпевшие ещё подсчитывают ущерб. Все, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, могут позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 8 (351-51) 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Гость Вячеслав Вчера, 20:34 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Цыган надо трясти..они на газели ездят по частному сектору 0