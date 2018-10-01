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В Кыштыме охотники за металлоломом обчистили садовый участок

Автор: КР от Вчера, 17:28 Категория: Происшествия

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На один из участков в садоводческом товариществе «Уралец-2» проникли неизвестные. Злоумышленники вынесли оттуда всё, что было сделано из металла.

 

– В частности, они похитили забор, ворота высотой около полутора метров, дверь в теплицу, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Из сарая прихватили два молотка, кувалду и шесть вёдер.

 

По всей видимости, воры приехали к этому участку на легковом автомобиле с прицепом или на грузовой машине – они увезли даже габаритный столярный стол.

 

Потерпевшие ещё подсчитывают ущерб. Все, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, могут позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 8 (351-51) 4-46-61 или 02.


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Цыган надо трясти..они на газели ездят по частному сектору
 
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