В Кыштыме задержан подозреваемый в изнасиловании престарелой женщины Автор: КР от Вчера, 15:58 Категория: Происшествия 0 Напомним, вчера в городскую больницу была доставлена 83-летняя жительница нашего города со сломанной скулой и сотрясением головного мозга. По предварительной информации, неизвестный мужчина пытался её изнасиловать. К расследованию этого преступления приступил следственный отдел по городу Кыштыму. Вчера следователь Андрей Рыжков пообещал дать сайту «КР» информацию о случившемся сегодня утром, однако перенёс разговор с корреспондентом на послеобеденное время. А потом и вовсе сообщил, что в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ ему запретили отвечать на вопросы журналистов по этой теме. Тем не менее, как удалось узнать сайту «КР» из других достоверных источников, подозреваемый в совершении преступления задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Вопросы – каков его социальный статус и почему работники следствия впервые утаивают информацию по подобным преступлениям, остаются открытыми. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить