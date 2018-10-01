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В Кыштыме задержан подозреваемый в изнасиловании престарелой женщины

Автор: КР от Вчера, 15:58 Категория: Происшествия

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Напомним, вчера в городскую больницу была доставлена 83-летняя жительница нашего города со сломанной скулой и сотрясением головного мозга. По предварительной информации, неизвестный мужчина пытался её изнасиловать.

 

К расследованию этого преступления приступил следственный отдел по городу Кыштыму. Вчера следователь Андрей Рыжков пообещал дать сайту «КР» информацию о случившемся сегодня утром, однако перенёс разговор с корреспондентом на послеобеденное время. А потом и вовсе сообщил, что в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ ему запретили отвечать на вопросы журналистов по этой теме.

 

Тем не менее, как удалось узнать сайту «КР» из других достоверных источников, подозреваемый в совершении преступления задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Вопросы – каков его социальный статус и почему работники следствия впервые утаивают информацию по подобным преступлениям, остаются открытыми.


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