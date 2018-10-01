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В Кыштыме неизвестный пытался изнасиловать престарелую женщину

Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Происшествия

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Скорая помощь доставила в травматологическое отделение горбольницы 83-летнюю жительницу нашего города. У неё диагностирован перелом скулы и сотрясение головного мозга.

 

Пациентке предстоит УЗИ брюшной полости и осмотр врачом-гинекологом. Есть информация, что по некоторым данным была совершена попытка её изнасилования.

 

– Я нахожусь за рулём, еду на место происшествия, – сообщил сайту «КР» по телефону следователь следственного отдела по городу Кыштыму Андрей Рыжков. – Все комментарии – завтра утром.

 

Мы следим за развитием событий.


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