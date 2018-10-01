В Кыштыме неизвестный пытался изнасиловать престарелую женщину Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Происшествия 0 Скорая помощь доставила в травматологическое отделение горбольницы 83-летнюю жительницу нашего города. У неё диагностирован перелом скулы и сотрясение головного мозга. Пациентке предстоит УЗИ брюшной полости и осмотр врачом-гинекологом. Есть информация, что по некоторым данным была совершена попытка её изнасилования. – Я нахожусь за рулём, еду на место происшествия, – сообщил сайту «КР» по телефону следователь следственного отдела по городу Кыштыму Андрей Рыжков. – Все комментарии – завтра утром. Мы следим за развитием событий. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить