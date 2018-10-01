В Кыштыме челябинские подростки ограбили супермаркет

Автор: КР от Вчера, 14:09 Категория: Происшествия

Прокуратура города Кыштыма направила в суд уголовное дело о грабеже в магазине на улице Клима Косолапова. В июле несовершеннолетние парень и девушка приехали из Челябинска, чтобы отдохнуть на одном из местных озёр.

Когда понадобилось пополнить запасы провианта, они отправились в супермаркет «Дикси». Каждый из них набрал по корзине продуктов, уложив в них пиво, шоколад, творожки, майонез и другие продовольственные товары. После чего они убежали из торговой точки вместе с награбленным. Их задержали кыштымские полицейские.

Девушка, не имея криминального прошлого, отделалась судебным штрафом. Зато её 17-летний спутник стал фигурантом уголовного дела.

– Ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбои, и совершил грабёж в период условного лишения свободы, – сообщил сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Какое наказание последует за ограбление супермаркета, решит Кыштымский городской суд. По действующему законодательству, юноше грозит до четырёх лет колонии.