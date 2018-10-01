В Кыштыме челябинские подростки ограбили супермаркет Автор: КР от Вчера, 14:09 Категория: Происшествия 0 Прокуратура города Кыштыма направила в суд уголовное дело о грабеже в магазине на улице Клима Косолапова. В июле несовершеннолетние парень и девушка приехали из Челябинска, чтобы отдохнуть на одном из местных озёр. Когда понадобилось пополнить запасы провианта, они отправились в супермаркет «Дикси». Каждый из них набрал по корзине продуктов, уложив в них пиво, шоколад, творожки, майонез и другие продовольственные товары. После чего они убежали из торговой точки вместе с награбленным. Их задержали кыштымские полицейские. Девушка, не имея криминального прошлого, отделалась судебным штрафом. Зато её 17-летний спутник стал фигурантом уголовного дела. – Ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбои, и совершил грабёж в период условного лишения свободы, – сообщил сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Какое наказание последует за ограбление супермаркета, решит Кыштымский городской суд. По действующему законодательству, юноше грозит до четырёх лет колонии. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить