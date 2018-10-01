» » Жители Кыштыма, выловившие в нерест около 200 килограммов рыбы, не признают свою вину

Жители Кыштыма, выловившие в нерест около 200 килограммов рыбы, не признают свою вину

Автор: КР от Сегодня, 15:56 Категория: Происшествия

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Прокуратура города Кыштыма направила в Кыштымский городской суд уголовное дело, фигурантами которого стали два браконьера. Напомним, в одну из июньских ночей, когда действовал нерестовый запрет, они неводами вылавливали рыбу из озера Иртяш.

 

Преступные действия пресекли сотрудники управления уголовного розыска регионального Главка, специалисты Рыбнадзора и кыштымские полицейские.

 

Рыбаки выловили более 9000 голов плотвы, щуки, карася и леща общим весом около 200 килограммов. Общий ущерб, нанесённый ими государству, составил почти 160 тысяч рублей. Стражи порядка изъяли у них весь улов, приспособления для промышленного лова рыбы, моторную лодку и два автомобиля марки УАЗ.

 

– Оба обвиняемые – жители Кыштыма среднего возраста, – сообщил сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – Официально они безработные, но по договору с рыбзаводом  на постоянной основе занимаются выловом рыбы, также поставляя рыбу предпринимателям города. Известно, что на период нереста разрешения на рыбалку у них были изъяты.

 

В отношении кыштымцев было возбуждено уголовное дело по статье 256 Уголовного кодекса РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Свою вину они не признают. Обоим грозят штрафы до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.


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