Жители Кыштыма, выловившие в нерест около 200 килограммов рыбы, не признают свою вину Автор: КР от Сегодня, 15:56 Категория: Происшествия 0 Прокуратура города Кыштыма направила в Кыштымский городской суд уголовное дело, фигурантами которого стали два браконьера. Напомним, в одну из июньских ночей, когда действовал нерестовый запрет, они неводами вылавливали рыбу из озера Иртяш. Преступные действия пресекли сотрудники управления уголовного розыска регионального Главка, специалисты Рыбнадзора и кыштымские полицейские. Рыбаки выловили более 9000 голов плотвы, щуки, карася и леща общим весом около 200 килограммов. Общий ущерб, нанесённый ими государству, составил почти 160 тысяч рублей. Стражи порядка изъяли у них весь улов, приспособления для промышленного лова рыбы, моторную лодку и два автомобиля марки УАЗ. – Оба обвиняемые – жители Кыштыма среднего возраста, – сообщил сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – Официально они безработные, но по договору с рыбзаводом на постоянной основе занимаются выловом рыбы, также поставляя рыбу предпринимателям города. Известно, что на период нереста разрешения на рыбалку у них были изъяты. В отношении кыштымцев было возбуждено уголовное дело по статье 256 Уголовного кодекса РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Свою вину они не признают. Обоим грозят штрафы до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить