В Кыштыме подростки напали на мужчину Автор: КР от Вчера, 13:42 Категория: Происшествия 0 В дневное время у дома № 197 на улице Юлии Ичёвой к 42-летнему жителю Кыштыма подошли трое молодых людей в возрасте 16-17 лет и попросили закурить. После этого они ударили его по голове. Ничего из его личных вещей нападавшие не украли. – Потерпевший был доставлён в приёмный покой центральной городской больницы, где у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, могут позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить