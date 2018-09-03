В Кыштыме подростки напали на мужчину

Автор: КР от Вчера, 13:42 Категория: Происшествия

В дневное время у дома № 197 на улице Юлии Ичёвой к 42-летнему жителю Кыштыма подошли трое молодых людей в возрасте 16-17 лет и попросили закурить. После этого они ударили его по голове. Ничего из его личных вещей нападавшие не украли.

– Потерпевший был доставлён в приёмный покой центральной городской больницы, где у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, могут позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.