В Кыштыме нашли и осудили похитителя канализационных люков

Автор: КР от Сегодня, 14:13 Категория: Происшествия

За два с половиной часа, с 23:30 до двух ночи, местный житель погрузил в ВАЗ-21120 восемь металлических канализационных люков в разных местах нашего города. Кыштымводоканал, собственник похищенных люков, оценил каждый из них в 2750 рублей. Общая сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.

Как указано на сайте судебного участка № 2 города Кыштыма, обвиняемый с похищенным имуществом скрылся и распорядился им по своему усмотрению.

Во время следствия злоумышленник свою вину признал полностью и пообещал возместить ущерб, причинённый коммунальщикам. Служители Фемиды учли, что он никогда до этого не был судим, на его иждивении двое несовершеннолетних детей, но постоянного места работы он не имеет.

Мировой судья признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде 180 часов обязательных работ и обязав взыскать с него 22 тысячи рублей в пользу Кыштымводоканала.