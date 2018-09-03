В Кыштыме гость обокрал хозяина застолья Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: Происшествия 0 Преступление произошло ночью. В одном из домов на улице Булдымской в районе Коноплянки разновозрастная мужская компания распивала спиртные напитки. Когда 53-летний хозяин квартиры уснул, 27-летний гость обчистил его жилище. – Потерпевший обратился в дежурную часть и заявил, что украдены два компьютера – мониторы, системные блоки, колонки, клавиатуры, наушники, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Ущерб составил 79200 рублей. Оперуполномоченные по горячим следам раскрыли это преступление. Похищенную технику они обнаружили дома у подозреваемого. Компьютеры изъяты и частично переданы их владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить