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В Кыштыме гость обокрал хозяина застолья

Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: Происшествия

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Преступление произошло ночью. В одном из домов на улице Булдымской в районе Коноплянки разновозрастная мужская компания распивала спиртные напитки. Когда 53-летний хозяин квартиры уснул, 27-летний гость обчистил его жилище.

 

– Потерпевший обратился в дежурную часть и заявил, что украдены два компьютера – мониторы, системные блоки, колонки, клавиатуры, наушники, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Ущерб составил 79200 рублей.

 

Оперуполномоченные по горячим следам раскрыли это преступление. Похищенную технику они обнаружили дома у подозреваемого. Компьютеры изъяты и частично переданы их владельцу.

 

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