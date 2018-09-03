Полицейские Кыштыма задержали жителя Миасса, который зимой угнал дорогой автомобиль Автор: КР от Сегодня, 11:17 Категория: Происшествия 0 В январе этого года от частного дома в посёлке Увильды был угнан автомобиль Lexus RX350 стоимостью 1 300 000 рублей, который принадлежал жителю Челябинска. Спустя несколько дней в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники кыштымской полиции нашли машину в одном из гаражно-строительных кооперативов в Миассе. – Автомобиль сразу вернули владельцу, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – А вот поиск угонщика и кропотливый сбор доказательной базы занял восемь месяцев. Сейчас дело направлено в суд. Был задержан 31-летний житель Миасса. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье 158 – «Кража». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить