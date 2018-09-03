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Полицейские Кыштыма задержали жителя Миасса, который зимой угнал дорогой автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 11:17 Категория: Происшествия

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В январе этого года от частного дома в посёлке Увильды был угнан автомобиль Lexus RX350 стоимостью 1 300 000 рублей, который принадлежал жителю Челябинска. Спустя несколько дней в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники кыштымской полиции нашли машину в одном из гаражно-строительных кооперативов в Миассе.

 

– Автомобиль сразу вернули владельцу, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – А вот поиск угонщика и кропотливый сбор доказательной базы занял восемь месяцев. Сейчас дело направлено в суд.

 

Был задержан 31-летний житель Миасса. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье 158  – «Кража».


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