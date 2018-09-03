В Кыштыме мужчина лишился денег из-за любопытства Автор: КР от Вчера, 14:47 Категория: Происшествия 0 Вчера в дежурную часть полиции обратился 39-летний житель нашего города. Он заявил, что с его банковской карты странным образом исчезли 11500 рублей. При этом никаких операций мужчина не совершал. – Выяснилось, что ещё 27 августа на телефон этого гражданина поступило сообщение с просьбой перейти по активной ссылке, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Он нажал на эту ссылку, хотя должен был тут же удалить смс. И его телефон подхватил вирус. После этого с карты частями и была списана сумма, указанная выше. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить