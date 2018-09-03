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В Кыштыме мужчина лишился денег из-за любопытства

Автор: КР от Вчера, 14:47 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции обратился 39-летний житель нашего города. Он заявил, что с его банковской карты странным образом исчезли 11500 рублей. При этом никаких операций мужчина не совершал.

 

– Выяснилось, что ещё 27 августа на телефон этого гражданина поступило сообщение с просьбой перейти по активной ссылке, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Он нажал на эту ссылку, хотя должен был тут же удалить смс. И его телефон подхватил вирус.

 

После этого с карты частями и была списана сумма, указанная выше. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

 


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