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В посёлке под Кыштымом школьник врезался в уазик

Автор: КР от Вчера, 12:40 Категория: Происшествия

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Вчера в центральную городскую больницу поступил 11-летний мальчик из посёлка Кувалжиха. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга.

 

– Установлено, что ребёнок играл с другими детьми, и в какой-то момент выбежал на дорогу, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Антон Михеев. – В это же время по ней ехал автомобиль УАЗ.

 

Водитель внедорожника успел остановиться, но мальчик ударился о кузов головой. А раз транспортное средство в тот момент не было в движении, то как дорожно-транспортным происшествием этот случай не является.

 

Состояние маленького пациента медицинские работники оценивают как близкое к удовлетворительному.  

 

 


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