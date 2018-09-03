В посёлке под Кыштымом школьник врезался в уазик Автор: КР от Вчера, 12:40 Категория: Происшествия 0 Вчера в центральную городскую больницу поступил 11-летний мальчик из посёлка Кувалжиха. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. – Установлено, что ребёнок играл с другими детьми, и в какой-то момент выбежал на дорогу, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Антон Михеев. – В это же время по ней ехал автомобиль УАЗ. Водитель внедорожника успел остановиться, но мальчик ударился о кузов головой. А раз транспортное средство в тот момент не было в движении, то как дорожно-транспортным происшествием этот случай не является. Состояние маленького пациента медицинские работники оценивают как близкое к удовлетворительному. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить