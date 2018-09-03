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В Кыштыме погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой

Автор: КР от Вчера, 11:53 Категория: Происшествия

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Это произошло на автодороге, ведущей в Карабаш.  Экипаж дорожно-патрульной службы кыштымской полиции преследовал нарушителя – тот никак не реагировал на неоднократные требования остановиться. Более того, пытался скрыться от дорожного патруля на большой скорости. Только чудом под колёса его иномарки никто не попал.

 

– В итоге сотрудником полиции было применено табельное оружие, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – В результате нескольких выстрелов машина была остановлена.

 

Нарушителем оказался житель Кыштыма 1982 года рождения. Результаты алкотестера подтвердили, что он был пьян.

 

В отношении мужчины составлен протокол за отказ остановить транспортное средство. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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