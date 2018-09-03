В Кыштыме погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой Автор: КР от Вчера, 11:53 Категория: Происшествия 0 Это произошло на автодороге, ведущей в Карабаш. Экипаж дорожно-патрульной службы кыштымской полиции преследовал нарушителя – тот никак не реагировал на неоднократные требования остановиться. Более того, пытался скрыться от дорожного патруля на большой скорости. Только чудом под колёса его иномарки никто не попал. – В итоге сотрудником полиции было применено табельное оружие, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – В результате нескольких выстрелов машина была остановлена. Нарушителем оказался житель Кыштыма 1982 года рождения. Результаты алкотестера подтвердили, что он был пьян. В отношении мужчины составлен протокол за отказ остановить транспортное средство. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить