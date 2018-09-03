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Спасатели Кыштыма разыскивали подростка, отказавшегося идти на школьную линейку

Автор: КР от Вчера, 11:50 Категория: Происшествия

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Вечер и ночь минувшей субботы выдались для кыштымских спасателей особо напряжёнными. Сначала они разыскивали в лесном массиве между посёлками Тайгинка и Увильды двоих челябинцев.

 

– Семейная пара отдыхала на базе «Чайка», – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Они решили сходить за грибами, но заблудились. Паниковать начали, потому что женщина страдает астмой, и ей нужно было срочно принять лекарство.

 

Супруги по телефону назвали спасателям номер столбика газопровода, рядом с которым они проходили. Сориентировавшись, профессиональные поисковики отправились в тот район леса. Они подавали звуковой сигнал и включили мигалку, благодаря чему около 23 часов вечера семейная пара их заметила и была спасена.

 

Едва спасатели доставили их на базу отдыха, как поступил новый вызов – в посёлке Касарги Сосновского района с дачи ушёл 14-летний подросток. Челябинец ни в какую не хотел ехать на школьную линейку, посвящённую Дню знаний.

 

Повздорив с родителями, он взял топор и отправился в неизвестном направлении. Спасатели безуспешно искали его до трёх часов ночи, после чего приняли решение вернуться на базу, чтобы на следующее утро прибыть туда более расширенным составом. Однако в шесть утра им сообщили, что подросток вернулся сам.


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