Спасатели Кыштыма разыскивали подростка, отказавшегося идти на школьную линейку Автор: КР от Вчера, 11:50 Категория: Происшествия 0 Вечер и ночь минувшей субботы выдались для кыштымских спасателей особо напряжёнными. Сначала они разыскивали в лесном массиве между посёлками Тайгинка и Увильды двоих челябинцев. – Семейная пара отдыхала на базе «Чайка», – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Они решили сходить за грибами, но заблудились. Паниковать начали, потому что женщина страдает астмой, и ей нужно было срочно принять лекарство. Супруги по телефону назвали спасателям номер столбика газопровода, рядом с которым они проходили. Сориентировавшись, профессиональные поисковики отправились в тот район леса. Они подавали звуковой сигнал и включили мигалку, благодаря чему около 23 часов вечера семейная пара их заметила и была спасена. Едва спасатели доставили их на базу отдыха, как поступил новый вызов – в посёлке Касарги Сосновского района с дачи ушёл 14-летний подросток. Челябинец ни в какую не хотел ехать на школьную линейку, посвящённую Дню знаний. Повздорив с родителями, он взял топор и отправился в неизвестном направлении. Спасатели безуспешно искали его до трёх часов ночи, после чего приняли решение вернуться на базу, чтобы на следующее утро прибыть туда более расширенным составом. Однако в шесть утра им сообщили, что подросток вернулся сам. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить