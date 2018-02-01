В Кыштыме пенсионерка повредила автомобиль из Екатеринбурга

Автор: КР от Сегодня, 15:28 Категория: ГИБДД информирует

Вчера вечером пенсионерка на «семёрке» подъехала к рынку «Арбат» на улице Карла Либкнехта. Параллельно с ней на парковку заехал и житель Екатеринбурга на «Опеле Астра». Неожиданно для него 65-летняя женщина резко сдала назад.

– В результате задним правым крылом она помяла переднюю дверь иномарки, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Решать вопрос о возмещении ущерба участники дорожно-транспортного происшествия будут через страховую компанию.

Виновница ДТП получила водительское удостоверение девять лет назад. За это время она ни разу не нарушала Правила дорожного движения.