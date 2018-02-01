В четверг, 1 февраля, в редакции "Кыштымского рабочего" пройдёт горячая линия с начальником межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский", подполковником Юрием Добрецким. Звоните по номеру 4-00-49 с 17 до 18 часов. Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме пенсионерка повредила автомобиль из Екатеринбурга

В Кыштыме пенсионерка повредила автомобиль из Екатеринбурга

Автор: КР от Сегодня, 15:28 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Вчера вечером пенсионерка на «семёрке» подъехала к рынку «Арбат» на улице Карла Либкнехта. Параллельно с ней на парковку заехал и житель Екатеринбурга на «Опеле Астра». Неожиданно для него 65-летняя женщина резко сдала назад.

 

 

– В результате задним правым крылом она помяла переднюю дверь иномарки, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Решать вопрос о возмещении ущерба участники дорожно-транспортного происшествия будут через страховую компанию.

 

Виновница ДТП получила водительское удостоверение девять лет назад. За это время она ни разу не нарушала Правила дорожного движения.

Хотите получать самые свежие новости?
Подпишитесь на наш канал в Telegram

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter