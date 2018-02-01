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Пока родителей не было дома, подросток из Кыштыма нарвался на ГИБДД

Автор: КР от Сегодня, 10:34 Категория: ГИБДД информирует

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Ученик девятого класса вечерней школы в отсутствие родителей решил прокатиться на отцовском ВАЗ-2114. Отец находился в командировке на Севере, а мать в тот день уехала в Челябинск.

 

Несовершеннолетнему автомобилисту не удалось уехать далеко от родной улицы Урицкого. На пересечении улиц Пушкина и Швейкина, что в нескольких кварталах от дома, его остановили сотрудники ДПС.

 

– Транспортное средство поместили на штрафстоянку, а подростку выписали протокол по части первой статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий.

 

В предстоящую среду начальник отдела ГИБДД кыштымской полиции рассмотрит это дело. Школьнику грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Ранее в поле зрения дорожных полицейских он не попадал.

 

 

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