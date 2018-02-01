В Кыштыме два водителя провели ночь в камере из-за неоплаченных в срок штрафов

Автор: КР от Сегодня, 11:09 Категория: ГИБДД информирует

Вчера днём сотрудники ГИБДД остановили на улице Металлистов 53-летнего мужчину, управлявшего «четвёркой». Мало того, что он не был вписан в страховой полис и допустил технические неисправности своего автомобиля, так на его машину ещё и были наложены ограничения.

Дорожные полицейские изъяли госномера его авто. Самого нарушителя отправили в камеру для задержанных в административном порядке, где тот провёл ночь в ожидании суда. Дело в том, что в положенный срок он не оплатил штраф в 500 рублей, который ему выписали в октябре прошлого года за неисправность автомобиля.

Мужчина нигде не работает, и судебные приставы не смогли взыскать с него этот долг – по всей видимости, банковских карт и счетов у него нет. Оказалось, что на счету неплательщика более 20 штрафов по линии ГИБДД. И большинство из них он попросту игнорирует.

Вместе с ним вчера за решёткой оказался и ещё один житель Кыштыма. Сварщик одной из управляющих компаний нашего города не оплатил штраф в 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО, который инспекторы ДПС выписали ему три месяца назад.

– Судебные приставы вчера взыскали эти средства с его банковской карты, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Но это не освободило мужчину от ответственности. В соответствии с частью первой статьи 20.25 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации, неуплата административного штрафа в срок влечёт наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Какое наказание ждёт задержанных должников, сегодня решат мировые судьи.