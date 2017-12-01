В Кыштыме ожидаются массовые проверки на дорогах

Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: ГИБДД информирует

В пятницу, 15 декабря, сотрудники ДПС проведут вечером рейд по выявлению нетрезвых автомобилистов. С начала года на дорогах Кыштымского городского округа произошло более полусотни аварий, в которых пострадали люди.

– При этом в восьми случаях – с участием пьяных водителей, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Семеро из них оказались гостями нашего города.

Дорожные полицейские напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения обернётся для водителя штрафом в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав от полутора до двух лет.

Повторное нарушение грозит ещё большим штрафом – от 200 до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов, принудительными работами до двух лет или лишением свободы на такой же срок.