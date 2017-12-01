В посёлке под Кыштымом автомобиль чуть не сбил детей-пешеходов

Автор: КР от Сегодня, 12:40 Категория: ГИБДД информирует

Вчера днём молодой человек из Тайгинки на всей скорости врезался на своём автомобиле в ограждение на улице Мира. Авария произошла напротив местной школы. В тот момент по тротуару шли дети – благо они успели отбежать с пути «следования» машины.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, 25-летний водитель сел за руль «шестёрки» пьяным – это подтвердило освидетельствование. Его друзья-пассажиры также находились в нетрезвом состоянии, но не признались дорожным полицейским в том, что были в машине в момент ДТП.

При проверке документов выяснилось, что 25-летний гонщик рассекал по родному посёлку без водительского удостоверения. Суда он будет дожидаться в камере для задержанных в административном порядке. За пьяную езду без прав ему грозит арест от 10 до 15 суток.

Кроме того, за повреждение ограждения инспекторы ДПС выписали ему штраф в пять тысяч рублей. ВАЗ-2106, принадлежащий матери нарушителя, был помещён на штрафстоянку.

Виновник аварии до вчерашнего дня не попадал в поле зрения инспекторов ГИБДД. Зато за плечами – приводы в полицию в рамках уголовных дел.