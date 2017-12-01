Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Житель Кыштыма устроил ДТП, проигнорировав красный сигнал светофора

Житель Кыштыма устроил ДТП, проигнорировав красный сигнал светофора

Автор: КР от Вчера, 14:32 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Сегодня в 10 часов 30 минут неподалёку от торгового центра «Орбита» на улице Республики 57-летний водитель «семёрки» проехал на красный свет. Как раз в этот момент перекрёсток хотел пересечь на автомобиле ВАЗ-2114 70-летний житель Озёрска. Столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал.

 

 

– Установлено, что водитель ВАЗ-2107 при проверке документов обязан предъявлять инспекторам ДПС вместе с водительским удостоверением ещё и медицинскую справку, однако таковой у него не оказалось, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий.

 

 

Это нарушение приравнивается к езде без прав, и теперь виновнику аварии придётся оплатить штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Ещё на одну тысячу рублей его оштрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора. К тому же автомобиль виновного в ДТП был отправлен на штрафстоянку, за что ему ещё придётся поплатиться из своего кошелька.

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter