Житель Кыштыма устроил ДТП, проигнорировав красный сигнал светофора
Автор: КР от Вчера, 14:32 Категория: ГИБДД информирует
Сегодня в 10 часов 30 минут неподалёку от торгового центра «Орбита» на улице Республики 57-летний водитель «семёрки» проехал на красный свет. Как раз в этот момент перекрёсток хотел пересечь на автомобиле ВАЗ-2114 70-летний житель Озёрска. Столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал.
– Установлено, что водитель ВАЗ-2107 при проверке документов обязан предъявлять инспекторам ДПС вместе с водительским удостоверением ещё и медицинскую справку, однако таковой у него не оказалось, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий.
Это нарушение приравнивается к езде без прав, и теперь виновнику аварии придётся оплатить штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Ещё на одну тысячу рублей его оштрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора. К тому же автомобиль виновного в ДТП был отправлен на штрафстоянку, за что ему ещё придётся поплатиться из своего кошелька.