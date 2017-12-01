Житель Кыштыма устроил ДТП, проигнорировав красный сигнал светофора

Городская афиша

17 декабря

В ДК металлургов состоится финал лиги КВН Русской медной компании среди школьников.

Начало в 16 часов.

14 декабря

В ДК "Победа" пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию детско-юношеской спортивной школы.

Начало в 18 часов.

13 декабря

В Центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина состоится встреча клуба любителей поэзии "ЛИРА". Тема встречи - творчество Николая Заболоцкого.

Начало в 15 часов.

12 декабря

В физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева, 60 стартует спартакиада учащихся Кыштымского городского округа по волейболу среди юношей и девушек. Соревнования продлятся до 26 декабря.

Начало в 15 часов.

16 декабря

В Центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина состоится концерт "Песни Юрия Гребенькова" народного хора Кыштыма под руководством заслуженного работника культуры РФ Анатолия Морозова. Программу ведёт Ксения Чечуткова.

Начало в 14 часов.