В Кыштыме вновь совершил ДТП автомобиль без водителя

Автор: КР от Вчера, 14:52 Категория: ГИБДД информирует

Это произошло вечером на парковке у магазина «Двадцатый» на улице Карла Либкнехта. Жительница нашего города сметала снег со своей «девятки», и в этот момент её машина ни с того ни с сего тронулась с места. Выкатиться задним ходом на оживлённую проезжую часть ей не дал припаркованный рядом автомобиль «Датсун».

– В результате столкновения на «японце» оказались повреждены задний бампер и задняя блок-фара, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Всё произошло так быстро и неожиданно, что владелица транспортного средства отечественного автопрома не успела ничего предпринять.

По словам дорожных полицейских, растерянная женщина смогла только высказать сожаление о случившемся водителю «Датсуна». Вопрос о возмещении убытков на ремонт его автомобиля будет решаться в гражданском порядке.

Как уже сообщалось на нашем сайте, 27 ноября у дома на улице Ленина, 29 «десятка», которая не была поставлена на ручник, скатилась с пригорка и врезалась в «Рено Дастер». Ни в том, ни в другом автомобиле водителей в тот момент не было.