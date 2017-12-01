В Кыштыме автоледи из Челябинска забывают убрать заправочные пистолеты из своих бензобаков
Автор: КР от Вчера, 12:53 Категория: ГИБДД информирует
В минувшую субботу вечером 30-летняя жительница города Челябинска заехала на автозаправочную станцию «Лукойл», расположенной в микрорайоне Каолиновом. Наполнив бак своей «Мазды» бензином, она тронулась с места, не вытащив из него заправочный пистолет.
Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в результате ДТП автомобиль не пострадал. Однако теперь женщине придётся возмещать ущерб за повреждённый шланг из собственного кармана.
Около полугода назад на той же самой заправке другая жительница Челябинска попала точно в такую же ситуацию. Только тогда пистолет оторвался от шланга и повредил заднее крыло её «Фольксвагена».
А в феврале этого года на автозаправочной станции «Лукойл», что на Каслинском шоссе, житель посёлка Северный забыл вынуть пистолет из бензобака и скрылся. За оставление места ДТП его наказали лишением водительского удостоверения на один год.