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В Кыштыме виновник оставил место ДТП по настоянию беременной жены

Автор: КР от Вчера, 15:58 Категория: ГИБДД информирует

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Около двух недель дорожные полицейские разыскивали жителя Карабаша, который 25 ноября, выезжая с парковки одного из строительных магазинов в нашем городе, врезался в стоящую там же «Ладу Гранта». Вместе с ним в «Тойоте Старлет» находилась и его беременная жена.

 

Супруга и посоветовала мужу уехать, пожаловавшись на плохое самочувствие. К тому же она как юрист понимала, что их всё равно разыщут, потому что момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

 

–  Выйдя из магазина, владелец автомобиля ВАЗ-219170 увидел повреждения на переднем бампере, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Очевидцы происшествия тут же  сообщили ему и марку, и цвет, и госномер скрывшегося автомобиля.

 

Сегодня нарушитель объявился в отделе ГИБДД кыштымской полиции, где и был составлен административный протокол за оставление им места ДТП. Что касается его жены, то она в день аварии в больницу не обращалась.

 

Теперь её супругу грозит лишение права управления транспортными средствами от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.

  

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  • Регистрация: 11.06.2010
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Судя по-всему, как юрист она не очень.
 
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