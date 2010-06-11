В Кыштыме виновник оставил место ДТП по настоянию беременной жены

Автор: КР от Вчера, 15:58 Категория: ГИБДД информирует

Около двух недель дорожные полицейские разыскивали жителя Карабаша, который 25 ноября, выезжая с парковки одного из строительных магазинов в нашем городе, врезался в стоящую там же «Ладу Гранта». Вместе с ним в «Тойоте Старлет» находилась и его беременная жена.

Супруга и посоветовала мужу уехать, пожаловавшись на плохое самочувствие. К тому же она как юрист понимала, что их всё равно разыщут, потому что момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

– Выйдя из магазина, владелец автомобиля ВАЗ-219170 увидел повреждения на переднем бампере, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Очевидцы происшествия тут же сообщили ему и марку, и цвет, и госномер скрывшегося автомобиля.

Сегодня нарушитель объявился в отделе ГИБДД кыштымской полиции, где и был составлен административный протокол за оставление им места ДТП. Что касается его жены, то она в день аварии в больницу не обращалась.

Теперь её супругу грозит лишение права управления транспортными средствами от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.