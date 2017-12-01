В Кыштыме задержан очередной водитель, не сдавший свои права в ГИБДД после их лишения

Автор: КР от Сегодня, 12:16 Категория: ГИБДД информирует

Вчера сотрудники ДПС задержали на улице Карла Либкнехта в районе ЧГРЭС жителя Кунашакского района. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21124 и, когда его попросили предъявить водительское удостоверение, с лёгкостью это сделал.

Однако тут же выяснилось, что владелец этого документа был лишён права управления транспортными средствами ещё в августе прошлого года. Тогда он отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, за что и был наказан полуторагодовалым отстранением от вождения авто, а также штрафом в 30 тысяч рублей.

Водительское удостоверение мужчина в отдел ГИБДД не сдал. А ведь срок лишения отсчитывается как раз с этого момента. Вот и получается, что нарушитель мог бы получить свой документ уже через три месяца, в феврале, но теперь ему не видать его аж до середины 2019 года.

Кроме того, за вождение, будучи лишённым этого права, кунашакцу, на усмотрение суда, придётся заплатить штраф в 30 тысяч рублей, отсидеть в камере для задержанных в административном порядке вплоть до 15 суток или отпахать на обязательных работах от 100 до 200 часов.