В Кыштыме дорожные полицейские поймали воришку, который оказался ещё и их клиентурой

Автор: КР от Сегодня, 10:43 Категория: ГИБДД информирует

Всего полчаса понадобилось сотрудникам отдела ГИБДД кыштымской полиции, чтобы задержать подозреваемого в краже сетевого кабеля с территории огнеупорного завода. Ориентировку на автомобиль, за рулём которого мог находиться злоумышленник, они получили, находясь на маршруте патрулирования.

– Наряд ДПС остановил ВАЗ-21093, в котором и было обнаружено похищенное имущество, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – За рулём автомобиля находился 26-летний молодой человек в компании с другом.

При проверке документов выяснилось, что водитель лишён права управления транспортными средствами. За езду без удостоверения ему грозит штраф в 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов.

Автомобиль помещён на специализированную стоянку отдела полиции. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.