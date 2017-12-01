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В Кыштыме пьяная предпринимательница, никогда не имевшая водительских прав, разъезжала по городу

Автор: КР от Сегодня, 09:46 Категория: ГИБДД информирует

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Речь идёт о директоре ритуального салона «Вечность». Сегодня ночью молодая автоледи ехала на своём внедорожнике «Ниссан Террано» по улице Республики. В районе дома № 104 её остановили инспекторы ДПС. При проверке документов выяснилось, что она никогда не имела водительского удостоверения.

 

– Кроме того, у неё были явные признаки алкогольного опьянения, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Она прошла освидетельствование на месте.

 

Результаты алкотестера подтвердили подозрения дорожных полицейских: количество промилле оказалось в два раза выше допустимой нормы.

 

Нарушительницу должны были поместить в камеру для задержанных в административном порядке, однако помещение уже было занято мужчинами. Заседания мирового суда она будет ждать на свободе. Ей грозит арест от 10 до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей.

 

В этом году её уже один раз штрафовали за езду без прав. Кроме того, она не уступала пешеходам и превышала скорость более чем на 40 километров в час.

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