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Пристегнись, Кыштым! Водителям предлагают делать селфи с ремнями безопасности

Автор: КР от Сегодня, 11:28 Категория: ГИБДД информирует

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Наш город включился во всероссийскую акцию «Пристегнись, Россия!» Сотрудники местного отдела ГИБДД призывают кыштымских автомобилистов и их пассажиров фотографировать себя пристёгнутыми к сиденьям ремнями безопасности. Снимки нужно разместить на своих страницах с соцсетях ВКонтакте или Инстаграм. При этом обязательно снабдить их хэштегами #пристегниськыштым #пристегнисьроссия.

 

 – Кроме того, в течение месяца по школам Кыштымского городского округа будет «путешествовать» баннер с надписью «Пристегни своё счастье!», – сообщила сайту «КР» организатор этой акции в Кыштымском округе – инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В конце концов, он будет прикреплён у входа в физкультурно-спортивный комплекс, чтобы любой желающий мог сфотографироваться на его фоне.

 

В преддверии Нового года дорожные полицейские просмотрят все снимки с указанными хэштегами и с помощью лотереи выберут несколько случайных победителей. Всем им будут вручены подарки.

 

 

Первые фотографии в рамках акции уже появились в социальных сетях. Они были сделаны вчера в первой школе во время церемонии награждения премией «Триумф». В кадр попали заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук и начальник управления по делам образования Светлана Попинако.

 

С начала года на кыштымских дорогах инспекторы ДПС зарегистрировали 210 нарушений ПДД, связанных с неправильной перевозкой детей. Ещё 135 взрослых сами не были пристёгнуты ремнями безопасности.  

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