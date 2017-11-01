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В Кыштыме водитель BMW может стать дворником

Автор: КР от Сегодня, 14:01 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера дорожный патруль остановил при въезде в наш город со стороны микрорайона Каолиновый «ГАЗель». Предъявить документы инспекторам ДПС 62-летний водитель не смог – их у него попросту не было.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в феврале его лишили права управления транспортными средствами на полтора года из-за езды в пьяном виде.

 

На такой же срок и по такой же причине водительского удостоверения в марте этого года был лишён и другой житель Кыштыма. Но отсутствие прав не помешало ему сесть за руль «BMW» и поехать по самому центру города. В районе площади Карла Маркса полицейские и остановили его.

 

Обоих нарушителей могли поместить в камеру для задержанных в административном порядке до суда. Однако там уже находилась женщина, и подселять к ней представителей противоположного пола не положено.

 

Тем не менее, и тому, и другому за управление транспортом без наличия на то водительских прав грозит штраф в 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов.

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