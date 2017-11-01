На лесной дороге под Кыштымом автомобиль врезался в дерево

Автор: КР от Вчера, 10:33 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня около двух часов ночи 58-летний житель Снежинска ехал на автомобиле «Шкода Йети» из Кыштыма в сторону базы отдыха «Травакуль». На развилке дороги он не сумел войти в поворот и врезался в дерево.

– Пассажирка, жительница Снежинска 1979 года рождения, не была пристёгнута ремнём безопасности, – сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин. – В результате ДТП она получила закрытый перелом плечевой кости со смещением.

Пострадавшая была доставлена в Кыштымскую центральную городскую больницу, однако она предпочла лечиться в своём городе.

Теперь виновнику аварии грозит штраф от двух до 25 тысяч рублей или лишение водительских прав от одного года до двух лет. Всё зависит от степени причинённого вреда здоровью женщины. В результате ДТП у иномарки повреждены крыша и правая часть кузова, поэтому потребуются деньги и на её ремонт.