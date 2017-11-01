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В Кыштыме пешеходы нарушают ПДД в разы чаще, чем их не пропускают автомобилисты

Автор: КР от Вчера, 16:30 Категория: ГИБДД информирует

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С начала года кыштымские инспекторы ДПС зарегистрировали 139 случаев, когда водители не предоставили преимущество в движении переходящим дорогу людям. Зато сами пешеходы попадались в поле зрения дорожных полицейских аж 601 раз!

 

– В Челябинской области произошло 1198 ДТП с участием пешеходов, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – В Кыштымском городском округе таких происшествий было 14, причём по вине пешеходов – только три. И лишь два из них случились на пешеходных переходах.

 

Во вторник,  21 ноября, с 17 до 20 часов сотрудники ДПС проведут рейд с целью профилактики наезда на пешеходов. Они будут дежурить вблизи самых оживлённых «зебр».

 

Дорожные полицейские напоминают: за пересечение дороги в неположенном месте они выпишут нарушителям штраф в 500 рублей. А вот сумма штрафа для водителей, не уступивших пешеходам, с 10 ноября возросла. Теперь за этот правонарушение им придётся раскошелиться от 1500 до 2500 рублей. Раньше она была фиксированной и составляла полторы тысячи.

 

Максимальная планка будет назначена, если водитель осознанно создал помеху пешеходу, не признал свою вину или ранее привлекался у ответственности за аналогичные нарушения ПДД.

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