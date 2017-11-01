16 ноября начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Юрьевич Добрецкий ответит на вопросы жителей нашего города. Звоните в редакцию газеты «Кыштымский рабочий» с 17 до 18 часов по телефону 4-00-49. Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме водитель, повредивший автомобиль соседа, пытался скрыть свою причастность к ДТП

В Кыштыме водитель, повредивший автомобиль соседа, пытался скрыть свою причастность к ДТП

Автор: КР от Вчера, 11:39 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Житель нашего города припарковал свой ВАЗ-2115 у дома на улице Кооперативной, 5. Спустя несколько часов рядом с его автомобилем появилась «ГАЗель». А ещё через какое-то время владелец легковушки заметил на её передней двери отчётливые царапины.

 

Мужчина вызвал сотрудников ДПС. Пока они добирались до места, он провёл собственное расследование и нашёл на кузове «ГАЗели» следы краски своего авто.

 

 Оказалось, что за рулём этой машины находился сосед и хороший знакомый владельца повреждённого авто. Однако поначалу он отпирался от причастности к аварии. Но потом всё же признался – сдавал задним ходом и не заметил легковой автомобиль. А  правду не хотел говорить, потому что было стыдно перед приятелем.

 

Вчера мужчину, оставившего место ДТП, поместили в камеру для задержанных в административном порядке. Там он пробудет до заседания суда. Ему грозит либо лишение водительских прав до полутора лет, либо арест до 15 суток.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter