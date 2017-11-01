В Кыштыме водитель, повредивший автомобиль соседа, пытался скрыть свою причастность к ДТП

Автор: КР от Вчера, 11:39 Категория: ГИБДД информирует

Житель нашего города припарковал свой ВАЗ-2115 у дома на улице Кооперативной, 5. Спустя несколько часов рядом с его автомобилем появилась «ГАЗель». А ещё через какое-то время владелец легковушки заметил на её передней двери отчётливые царапины.

Мужчина вызвал сотрудников ДПС. Пока они добирались до места, он провёл собственное расследование и нашёл на кузове «ГАЗели» следы краски своего авто.

Оказалось, что за рулём этой машины находился сосед и хороший знакомый владельца повреждённого авто. Однако поначалу он отпирался от причастности к аварии. Но потом всё же признался – сдавал задним ходом и не заметил легковой автомобиль. А правду не хотел говорить, потому что было стыдно перед приятелем.

Вчера мужчину, оставившего место ДТП, поместили в камеру для задержанных в административном порядке. Там он пробудет до заседания суда. Ему грозит либо лишение водительских прав до полутора лет, либо арест до 15 суток.