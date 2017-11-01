В Кыштыме водитель маршрутки протащил по дороге застрявшую в дверях школьницу

Автор: КР от Вчера, 11:24 Категория: ГИБДД информирует

Вчера днём девятилетняя ученица детского сада – начальной школы № 14 возвращалась домой на маршрутном такси в микрорайон Нижнего Кыштыма. На остановке у ДК металлургов она вышла из микроавтобуса, но не успела вытащить рюкзак – дверь автоматически захлопнулась.

На глазах у пешеходов и пассажира маршрутки девочку протащило по асфальту. Водитель заметил её только тогда, когда услышал истошные крики самой пострадавшей и очевидцев.

– Он остановился и предложил ей свою помощь, но школьница отказалась, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Как только мужчина уехал, юная пассажирка поняла, что не может наступать на ногу. До дома её проводили две женщины.

Мать ребёнка, узнавшая о случившемся, тут же отвезла её в горбольницу. Там у неё был диагностирован перелом стопы. Врачи сообщили об этом дорожным полицейским. Найти водителя не составило труда. Им оказался 59-летний местный житель, который за 34 года водительского стажа всего трижды нарушал ПДД, и то незначительно.

Виновника ДТП проверили на алкоголь – он был трезв. Инспекторам ДПС объяснил, что попросту не заметил, как защемил школьницу.

За оставление места дорожно-транспортного происшествия ему грозит лишение прав от одного года до полутора лет или арест до пятнадцати суток. Какое наказание его ждёт за причинение вреда здоровью девочки, станет известно после установления степени его тяжести.