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» » В Кыштыме девушка на своём авто снесла дорожный знак и протаранила забор частного дома

В Кыштыме девушка на своём авто снесла дорожный знак и протаранила забор частного дома

Автор: КР от Сегодня, 13:49 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня около восьми часов утра 21-летняя автоледи ехала на автомобиле ВАЗ-21140 по улице Карла Либкнехта в сторону района Коноплянки. В какой-то момент машина впереди неё резко затормозила, и чтобы не врезаться в неё, девушка вывернула руль влево, но не смогла затормозить. Остановилась она лишь в саду частного дома, едва не врезавшись в баню.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, прибывшим на место сотрудникам ДПС она пояснила, что ехала со скоростью 60 километров в час. Но и при этом она снесла дорожный знак, запрещающий ехать быстрее 40 километров в час, и повредила деревянный забор.

 

 

Виновница аварии была в трезвом состоянии и сама в ДТП не пострадала. Чего не скажешь об автомобиле – на нём оказались повреждёнными капот, крылья, бампер, фары, радиатор и передняя дверь.

 

Выехать из чужого сада самостоятельно девушка не смогла. Машину оттуда вызволял эвакуатор. При проверке документов выяснилось, что она была куплена у жительницы Челябинска, но вовремя автовладелица не поставила транспортное средство на учёт.

 

За нарушение сроков ей выписали штраф в 500 рублей. Ещё пять тысяч рублей придётся оплатить за повреждение дорожного знака. А вопрос восстановления забора будет решаться в гражданском порядке.

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Каждый день "автоледи" чудят - то под Камаз заедут, то в баню. Нет, что ни говорите, а автоджентльмены такого себе не позволяют. Ну разве что с моста сиганут... 
 
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