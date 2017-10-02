Жительница Кыштыма, угодившая под грузовик, была пьяна

Автор: КР от Сегодня, 09:38 Категория: ГИБДД информирует

Фото из группы "ВКонтакте" "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым"

Это произошло вчера днём на улице Комарова. Женщина 1979 года рождения на «Хёндай Солярис» выехала на полосу встречного движения, по которой как раз ехал «КамАЗ». Столкновения избежать не удалось – передняя часть иномарки превратилась в железное месиво.

От серьёзных травм автоледи спасла сработавшая подушка безопасности. Как сообщила сайту "КР" инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, прибывшим на место аварии сотрудникам ДПС она отказалась давать объяснения. А позже и вовсе заявила, что за рулём её не было. Однако водитель грузовика свидетельствовал обратное.

Фото из группы "ВКонтакте" "Мы из Кыштыма"

Виновницу ДТП на карете скорой помощи увезли в приёмный покой Кыштымской центральной городской больницы. Там она не сразу, но всё-таки согласилась пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат оказался положительным.

В конце концов, женщина призналась полицейским, что уснула за рулём. Из больницы она сбежала, отказавшись от осмотра врача и госпитализации.

Фото из группы "ВКонтакте" "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым"