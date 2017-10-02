На трассе между Кыштымом и Карабашом сделал кульбит автомобиль

Автор: КР от Сегодня, 15:48 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в районе посёлка Косой Мост житель Миасса, управлявший «восьмёркой», не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет. При этом автомобиль сделал кульбит – лёг на крышу, а затем снова встал на колёса.

– В результате ДТП пострадала 42-летняя пассажирка, тоже жительница Миасса, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Она была доставлена в Кыштымскую центральную городскую больницу.

По словам заведующего травматологическим отделением больницы Николая Тарасова, женщина госпитализирована, она получила ушибленные рваные раны головы и лица. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

Самому водителю медицинская помощь не потребовалась.